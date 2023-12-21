Зинэтула Билялетдинов похвалил своих игроков после поражения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остался доволен игрой своих хоккеистов в матче против «Автомобилиста» в рамках КХЛ. По словам главного тренера, «барсов» подвела реализация голевых моментов.

— В целом игра была хорошая, команды показывали качественный, быстрый хоккей. В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне. Хотя, как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо, — передает его слова клубная пресс-служба.

Билялетдинов считает, что большую роль в исходе матча сыграла игра вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина. По словам тренера, он сыграл «очень здорово».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:1. На шайбу Александра Радулова хозяева ответили голами Сергея Зборовского и Сергея Широкова.

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Айрат Назипов