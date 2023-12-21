В Татарстане на капитальный ремонт четырех больниц потратят более 300 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из бюджета Татарстана на капитальный ремонт двух зданий Казанской клинической больницы №2, а также Елабужской центральной районной больницы и Азнакаевской центральной районной больницы выделят более 300 млн рублей. Это следует из тендера, который изучило «Реальное время».



В смету контракта по Елабужской центральной районной больнице входят демонтажные и отделочные работы. Кроме того, необходим ремонт окон, витражей, дверей, перегородок, закладываемых проемов, а также фасада, входной группы и крыши. Реконструкции подлежат водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, внутренние сети (ЭМР), сети связи, отмостка, система медицинского газоснабжения. Также в обязанности подрядчика входит монтаж лифта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поликлиническому отделению №1 и филиалу поликлинического отделения №4 Казанской клинической больницы №2 требуются общестроительные работы с инженерно-техническим обеспечением. Также общестроительные работы проведут в Азнакаевской центральной районной больнице.

Срок окончания работ — 1 декабря следующего года.

Напомним, в ноябре в Казани полностью отремонтировали второй корпус и три этажа первого корпуса городской клинической больницы №16. Была произведена полная замена мебели и оборудования.

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Галия Гарифуллина