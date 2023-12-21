Экспертиза отечественных компаний поможет в разработке новых государственных образовательных стандартов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые государственные образовательные стандарты будут разработаны с учетом потребностей «Газпромнефть — Битумные материалы» и других промышленных партнеров вузов. Разработку документа ведущие эксперты ФУМО* в сфере химических технологий и представители крупных компаний страны обсудили в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

Среди вопросов, затронутых участниками, — формы обучения химиков-технологов, переход на новую систему высшего образования, список включенных в стандарт компетенций и подготовка профессиональных кадров в области искусственного интеллекта (ИИ).

Своим опытом в этом направлении поделились эксперты «Газпромнефть — Битумные материалы». Технологии ИИ активно используются на предприятии — к примеру, помогают прогнозировать качество продуктов на начальной стадии производства и генерировать их состав. В портфеле разработок также находится роботизированный комплекс для нанесения битумопроизводных продуктов на дорожное полотно, который проходит опытно-промышленную эксплуатацию.

Илья Кудряшов, начальник управления реализации проектов «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Сегодня современные технологии помогают предприятию сопровождать полный цикл дорожно-строительных работ: от разработки качественных материалов до внедрения в практику инновационного оборудования. Именно поэтому так востребованы новые профессии на стыке сфер дорожного строительства и искусственного интеллекта, а подготовку профессиональных кадров важно начинать уже прямо сейчас. Разработка новых образовательных стандартов — основополагающий шаг в этом направлении. А совместная работа ученых ФУМО и нас, как практикующих экспертов, даст возможность молодым специалистам развивать свои идеи, нарабатывать профессиональный опыт и применять ИИ еще во время обучения».

Юрий Казаков, ректор Казанского национального исследовательского технологического университета:

«Мы ведем активную работу в части подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Например, разработаны программы бакалавриата и магистратуры по данному профилю. Мы уже применяем ИИ для повышения эффективности технологических процессов. Вполне возможно, что в будущем мы внедрим это решение и непосредственно в учебный процесс».

ООО «Газпромнефть — БМ»

