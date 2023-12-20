Евросоюз безвозмездно направил Украине €150 млн на восстановление инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Евросоюз (ЕС) на безвозмездной основе направил украинскому Министерству финансов грант в размере €150 млн на восстановление критически важных объектов страны. Об этом сообщает RT, ссылаясь на украинский Минфин.

Глава украинского ведомства Сергей Марченко доложил, что средства потратят на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений.

Помимо этого, Украина получит второй транш в размере €100 млн в начале 2024 года. Его намерены потратить на поддержку сельского хозяйства.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На прошлой неделе сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Однако пока оно содержит только предварительные шаги, так как требует согласования всех стран-членов ЕС.



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Илина Хакимова