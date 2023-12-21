Около 70% выпускников детских домов сформировали карьерную цель с помощью наставников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сформировать карьерную цель и найти работу 67% выпускников детских домов в России помогли наставники. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Skillbox и VK (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше половины опрошенных — 52% — имеют среднее профессиональное или среднее специальное образование. 19% получили высшее образование, еще 14% имеют неполное высшее образование.

Более трети (39%) респондентов выбирали образование, отталкиваясь от специальности, по которой хотели бы работать в будущем. Треть опрошенных (33%) при выборе направления ориентировались на возможность обучаться бесплатно. Оставшиеся 28% освоили профессию, которая была привлекательна изначально, однако в процессе обучения потеряли к ней интерес.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Устроиться на работу выпускникам детских домов часто мешает страх не справиться с поставленными задачами и неуверенность в своих силах. Об этих проблемах рассказали 25% опрошенных. Еще у 18% возникают сложности с трудоустройством из-за непонимания перспектив карьерного роста.

Управляющий партнер Международной ассоциации независимых карьерных консультантов (МАНКК) Анна Шапоренко подробно рассказала «Реальному времени», как подготовиться к собеседованию. Чек-лист Анны состоит из 10 понятных шагов. О том, как себя вести, придя устраиваться на работу, — материал интернет-газеты.

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Айрат Назипов