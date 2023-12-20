В Казани из-за обрыва провода изменили схему движения троллейбусов №13
В Казани на пересечении улиц Ижевской и Петра Витера оборвался контактный провод. Из-за этого пришлось временно изменить схему движения троллейбусного маршрута №13, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Электротранспорт начнет курсировать до троллейбусного депо номер №1. Изменения будут действовать до устранения последствий ЧП. Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия
В Казани 8 декабря на улице Минской произошло повреждение контактной сети. Из-за инцидента временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12. На устранение последствий понадобилось чуть меньше двух часов.
В тот же день в городе временно приостановили движение троллейбусных маршрутов № 8, 9, 12. Это было связано с тем, что на пересечении улиц Танковой — Мавлютова экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть.
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