Водитель экскаватора частично парализовал движение казанских троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани временно приостановили движение троллейбусных маршрутов № 8, 9, 12. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».

Это связано с тем, что на пересечении улиц Танковой — Мавлютова экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть. На месте происшествия работают аварийные службы.

Сроки окончания работ в «Метроэлектротрансе» не назвали, но призвали казанцев заранее планировать свой маршрут.

realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В Казани это второй подобный случай за 8 декабря. Первый произошел на улице Минской. Из-за инцидента временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12. На устранение последствий понадобилась чуть меньше двух часов.

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Айрат Назипов