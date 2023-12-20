Более 270 млн рублей помогли сохранить от мошенников сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка своим клиентам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

91% россиян хоть раз сталкивались с попытками мошенничества. Чаще всего мошенники используют различные психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии, чтобы ввести человека в состояние стресса, в котором он перестает адекватно оценивать ситуацию и контролировать свои действия.



Самым популярным способом воздействия является телефонный звонок от имени сотрудников банка или правоохранительных органов. СМИ и социальные сети пестрят информацией о клиентах, которые под диктовку мошенников оформляют кредиты, продают недвижимость и переводят денежные средства на подставные счета.

Первыми, кто может помочь человеку предотвратить мошенническую операцию, являются сотрудники офиса, куда клиенты обращаются за оформлением кредитов или снятием наличных. Распознавая различные проявления мошеннического воздействия, они выстраивают коммуникацию с человеком таким образом, чтобы переубедить его от совершения опасной операции.

С начала 2023 года сотрудниками Волго-Вятского банка Сбербанка предотвращено более 450 попыток хищения денежных средств на общую сумму более 270 млн рублей, из которых 105,4 млн рублей — кредитные средства, полученные клиентами под влиянием мошенников.

Сотрудники казанского офиса Сбера предотвратили попытку мошенничества и спасли денежные средства 86-летней пенсионерки. Пожилая женщина пришла в офис банка, расположенного на проспекте Ямашева, получив талон, она сняла в кассе 200 тысяч рублей. Однако заместитель руководителя филиала заметила, что такси, на котором приехала клиентка, настойчиво дожидается ее. Данный факт показался сотрудникам подозрительным, и они решили уточнить у пенсионерки цель снятия средств. Женщина на вопросы ответить не смогла. Команда банка незамедлительно сообщила о данном факте в управление безопасности, реакция была молниеносной. Клиентку порекомендовали «удерживать» в офисе, а сами сразу выехали на место, одновременно вызвав сотрудников МВД. Как оказалось, клиентка почти неделю вела переговоры с «Центробанком» и успела передать неустановленным лицам порядка 400 тысяч. Сотрудники управления безопасности связались с сыном пенсионерки, который приехал к маме в офис банка. Такси к этому времени скрылось в неизвестном направлении, а правоохранительные органы взялись за расследование мошеннических действий. Клиентка сердечно поблагодарила сотрудников Сбера за внимательность и заботу, а также за сохраненные средства.

Реклама. ПАО СБЕРБАНК. realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Эксперты Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка напоминают элементарные правила цифровой грамотности.

Данные по карте (полный номер, срок действия, cvc/cvv-код), СМС-пароли — это ваша личная информация. Если к вам обратились по телефону или через мессенджер и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, СМС-пароли, другую персональную информацию, или же предлагают поучаствовать в спецоперации по задержанию преступников, оформить кредит или снять накопленные средства для последующего их зачисления на «резервный счет» — это явные признаки мошенничества. Прекратите общение, положите трубку, кем бы звонивший не представлялся: сотрудником службы безопасности Банка, МВД, ФСБ или еще какого-либо ведомства.

Если информация, которую вам сообщили, вызывает сомнение или тревогу, обратитесь в ближайший офис банка или по номеру 900.

Василий Фукс, директор Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наша задача, помимо высокого уровня обслуживания и проведения операций, — минимизировать риски на всех уровнях для клиентов и защитить их от мошеннического посягательства. В этой части важна работа банка по всем направлениям. Мы проводим образовательные встречи в формате лекций или в режиме «вопрос-ответ» с учащимися школ, колледжей, работниками предприятий, пенсионерами. Это позволяет повысить финансовую и цифровую грамотность населения. Сотрудники офиса регулярно обучаются техникам распознавания и ведения диалога с людьми, которые находятся под влиянием преступников. Также мы оказываем содействие правоохранительным органам в расследовании фактов хищения. Это то, что мы, как служба безопасности, делаем непрерывно».