Поставщики предупредили ретейлеров о росте цен на разные товары

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Поставщики некоторых товаров в России уведомили ретейлеров о планируемом росте цен. При этом торговые сети не планируют повышать стоимость товаров перед Новым годом, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Уведомления от поставщиков поступают по разным категориям товаров, это не происходит одномоментно, а их обоснованность тщательно анализируется. Кроме того, ретейл за счет собственных ресурсов растягивает во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, на полки магазинов, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он уточнил: в предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик примерно на 20—30%. В декабре россияне чаще берут красную рыбу, икру, экзотические фрукты, шоколад, игристые вина и крепкие алкогольные напитки. По этим категориям сформированы достаточные товарные запасы, добавил Караваев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным исследования банка «Тинькофф», самым популярным продуктовым магазином у жителей Татарстана стала «Пятерочка». В тройку лидеров также вошли «Магнит» и «Красное и белое».

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Айрат Назипов