Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют в конце декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани каток в парке «Черное озеро» откроют в конце декабря. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Официальное открытие запланировано на конец декабря. На техническое открытие мы пригласим всех желающих чуть раньше, — сказала она.

Айгуль Латыпова напомнила, что каток в парке «Черное озеро» будет работать уже седьмую зиму подряд. Со своими коньками вход на него бесплатный. Для проката подготовили 400 пар коньков.

— Рядом с катком появится арт-объект с динамичным отражающим декором, поддерживающим стилистику концепции «Мерцание», — заявила глава Дирекции парков и скверов Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

27 декабря на катке в парке «Черное озеро» покажут шоу Ильи Авербуха. Выступят олимпийские чемпионы по фигурном катанию.

Напомним, на катке в парке «Черное озеро» организуют мероприятие в новогоднюю ночь. Встретить Новый год можно будет также у главной елки.

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Татьяна Демина