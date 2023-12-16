Второй спутник гидрометеорологический аппарат «Арктика-М» выведен на орбиту

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com

Космический аппарат «Арктика-М» №2 отделился от разгонного блока «Фрегат» после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур и вышел на целевую орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Как передает госкорпорация, летательный аппарат предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы.

скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com

Первый спутник «Арктика-М» был выведен на орбиту в феврале 2021 года и после летных испытаний в сентябре 2021 года был введен в эксплуатацию в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Наличие в системе второго космического аппарата позволит обеспечить постоянный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга.



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Александр Зарипов