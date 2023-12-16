Вице-спикер Госдумы заявила, что тема запрета абортов актуальна в любое время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тема запрета абортов в России актуальна в любое время. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

— Тема абортов актуальна будет в любое время, к сожалению, она была и до нас, и в древнее время, и в настоящее время. Тема, как сказал Святейший Патриарх, крайне актуальна и болезненна. И президент очень точно описал плоскости, в которых она лежит — это плоскость ценностей, это тема поддержки семьи, вопрос нравственного выбора, — высказалась Кузнецова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она отметила, что российские власти в лице государства должны всегда поддерживать матерей и семьи, чтобы мотивировать их на защиту детей.

— Задача государства выстроить так, чтобы вот этот нравственный, ценностный выбор был сделан в пользу, скажем так, жизни, в пользу рождения малышей. Это требует больших, серьезных усилий, но результат стоит всех усилий, которые сегодня предпринимает государство, — подытожила собеседница издания.

Президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции высказался об инициативах запретить в стране аборты. Он призвал учитывать права женщин. Национальный лидер отметил, что в этом вопросе государство должно действовать аккуратно.



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Александр Зарипов