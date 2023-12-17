Сегодня в Казани небольшой снег и до -9 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 17 декабря, ожидается облачная погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -7 до -9 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -6 до -11°С.

Также в Казани будет юго-западный ветер от 5 до 10 м/с, местами порывами до 13 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, что в скором времени аномальные морозы в Татарстане сменятся теплом. О том, чем объясняются резкие перепады температур и когда ожидать следующего похолодания, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.



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Максим Кокунин