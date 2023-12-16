Россотрудничество: Русские дома откроются в Бразилии и ЮАР

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россотрудничество работает с Бразилией и ЮАР над открытием Русских домов в этих странах на уровне межправконсультаций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы организации Павла Шевцова.

— Сейчас мы начали прорабатывать вопрос об открытии своих официальных центров Россотрудничества в Бразилии и ЮАР на уровне межправительственных консультаций, — сказал он.

Шевцов добавил, что процесс открытия Русских домов не быстрый, потому что формирование межправсоглашений «занимает какое-то время, в некоторых странах требует еще и парламентского согласования», но Россотрудничество «в любом случае начало двигаться в этом направлении».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, казанские архитекторы, выигравшие международный конкурс на фасадные решения здания Русского драматического театра им. В. Маяковского в Душанбе, поделились с «Реальным временем» первыми результатами работы. В основу проекта легли архитектурно-планировочные решения нового челнинского театра «Мастеровые», который очень впечатлил зарубежных коллег.

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Максим Кокунин