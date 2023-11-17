Минюст России включил The Moscow Times* и актрису Яну Троянову* в реестр иноагентов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Igro News/YouTube.com

Минюст России расширил реестр иноагентов. В него включены Илья Бер*, Александр Морозов*, Григорий Свердлин*, Яна Троянова*, интернет-издание «The Moscow Times*», и иностранная организация Hidemy.network Ltd*.

В ведомстве подчеркнули, что Яна Троянова* выступала против специальной военной операции. Также она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Яна Троянова* — российская актриса театра и кино, телеведущая. Получила известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга».



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Интернет-издание «The Moscow Times*» распространяло недостоверную информацию и осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа органов государственной власти.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено ООО «Команда против пыток*».

В октябре Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе*, политолога Михаила Савву* и главного редактора издания «Довод»* Илью Косыгина*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов