Минюст России включил The Moscow Times* и актрису Яну Троянову* в реестр иноагентов
Минюст России расширил реестр иноагентов. В него включены Илья Бер*, Александр Морозов*, Григорий Свердлин*, Яна Троянова*, интернет-издание «The Moscow Times*», и иностранная организация Hidemy.network Ltd*.
В ведомстве подчеркнули, что Яна Троянова* выступала против специальной военной операции. Также она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
Яна Троянова* — российская актриса театра и кино, телеведущая. Получила известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга».
Интернет-издание «The Moscow Times*» распространяло недостоверную информацию и осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа органов государственной власти.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено ООО «Команда против пыток*».
В октябре Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе*, политолога Михаила Савву* и главного редактора издания «Довод»* Илью Косыгина*.
*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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