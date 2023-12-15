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Во дворе казанского дома сгорел автомобиль — огонь перекинулся на соседние машины

20:30, 15.12.2023
Во дворе казанского дома сгорел автомобиль — огонь перекинулся на соседние машины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возле дома по улице Комсомольской, 2 в Казани загорелся легковой автомобиль. Две соседние машины получили частичные повреждения от огня.

Справиться с огнем пожарным удалось спустя 18 минут с момента вызова. В результате инцидента никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.

Месяц назад возле торгового центра «Южный» сгорел автомобиль Land Rover. Машина вспыхнула прямо во время движения по проспекту Победы. Площадь пожара составила 1,5 метра.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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