Власти Польши уличили свою комиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы в фальсификации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец обвинил польскую комиссию по расследованию крушения самолета под Смоленском в фальсификации. Речь идет об экспертизах американских и европейских специалистов.

— Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов, — передает его слова «РИА Новости».

Офис Туска призвал дать уголовно-правовую оценку работе комиссии по смоленской авиакатастрофе. Грабец добавил, что виновные в фальсификации должны понести ответственность.

Сегодня министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версии, в которой Россия виновата в крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. По его словам, время теорий заговора и лжи закончилось.

Польский самолет рухнул под Смоленском в 2010 году. На его борту находились президент страны Лех Качиньский и высшее руководство государства. Всего погибли 96 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов