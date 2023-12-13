Вице-спикер парламента Словакии призвал нормализовать отношения с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МГИМО/YouTube.com (в кадре — Любош Блага)

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага не считает Россию врагом своей страны. Он пообещал нормализовать отношения между государствами после встречи с российским послом в Словакии Игорем Братчиковым.

— Лично я сделаю все, чтобы словацко-российские отношения снова вернулись в норму. Это то, чего хотят простые словаки. Я всегда считал русских дружественной нацией, — поделился Блага мыслями в своем telegram-канале.

Он напомнил, что словацкое правительство отказывается отправлять оружие на Украину и отвергает эскалацию конфликта с Россией. Вице-спикер также высказался против предоставления Киеву авиабаз для участия в боях.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, возможный взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии в зону спецоперации будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине. Он пригрозил странам НАТО ответными мерами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов