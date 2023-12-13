МИД приравнял возможный вылет F-16 в зону СВО с баз НАТО к участию в конфликте
Возможный взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии в зону спецоперации будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине. Об этом предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
— Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры, — передает его слова «РИА Новости».
Он уточнил, что «США и их сателлиты» продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России. По его мнению, их агрессивная политика перестала скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин.
Европейские страны опасаются, что победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах может развалить НАТО. Уточняется, что западные политики склоняются к мнению, что США под руководством Трампа покинет Североатлантический альянс. О таком желании он говорил, еще будучи президентом.
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