МИД приравнял возможный вылет F-16 в зону СВО с баз НАТО к участию в конфликте

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Возможный взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии в зону спецоперации будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине. Об этом предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры, — передает его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что «США и их сателлиты» продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России. По его мнению, их агрессивная политика перестала скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Европейские страны опасаются, что победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах может развалить НАТО. Уточняется, что западные политики склоняются к мнению, что США под руководством Трампа покинет Североатлантический альянс. О таком желании он говорил, еще будучи президентом.



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Айрат Назипов