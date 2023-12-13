Казанский «Зенит» добыл шестую победу подряд в волейбольной Суперлиге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский мужской волейбольный клуб «Зенит» одержал шестую победу подряд в чемпионате России. В столице Татарстана команда переиграла уфимский «Урал» в рамках 10-го тура.

Счет составил 3:0 (25:15, 25:23, 25:21). В первой партии подопечные Алексея Вербова без особого труда переиграли аутсайдера лиги. В последующих игровых отрезках гости дали бой, но все равно потерпели неудачу.

Сейчас «Зенит-Казань» занимает 2-е место в турнирной таблице. От лидера чемпионата — новосибирского «Локомотива» — команду отделяет два очка. При этом у московского «Динамо», которое отстает от «Зенита» на одно очко, есть две игры в запасе.

В прошлой встрече «Зенит» обыграл «Кузбасс». Встреча в Кемерово завершилась со счетом 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов