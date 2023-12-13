125 разработчиков из Татарстана стали финалистами конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

13 декабря в ГТРК «Корстон» состоялось торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ». Общий призовой фонд конкурса составил более 7 млн рублей. 125 финалистов получили подарки и денежные призы. В награждении приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев отметил:

— В этом году для участия в конкурсе было подано 2 023 заявки от стартапов, ученых и аспирантов, студентов и учащихся школ. Наибольшее количество заявок подано в номинациях «Старт инноваций», «Социально значимые инновации» и «Инновации в образовании». Одна из главных наших задач — поддерживать идеи, инновационные проекты, оказывать содействие в их реализации и дальнейшем развитии.

Самыми популярными отраслями, в которых представлены проекты, были: сельское хозяйство, экология и пищевая промышленность (21%), информационно-телекоммуникационные системы (15%) и образование (10%).

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

Большая часть заявок была подана от изобретателей из Республики Татарстан. Также в конкурсе приняли участие молодые инноваторы из Белгорода, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Саратова, Смоленска, Уфы и других городов России. Всего за время проведения конкурса ученые и инноваторы подали 29 465 заявок на участие, 2 718 из них стали победителями.

Экспертный совет рассмотрел проекты, ориентированные на решение вопросов научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. На церемонии награждения инновационные стартапы и студенческие проекты получили денежные призы по девяти номинациям:



перспектива;

инновации в образовании;

старт инноваций;

наноимпульс;

цифровая экономика;

патент года;

молодежный инновационный проект;

проекты Национальной технологической инициативы (НТИ);

социально значимые инновации.

Победителям также вручили премии и стипендии от партнеров конкурса: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Связьинвестнефтехим», ОАО «Ак Барс» Банк», ОАО «Химград», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

В ходе мероприятия также прошла выставка, где свои проекты представили стартапы-победители прошлых лет программы инновационных проектов Идея-1000 и участники Программы акселерации-2023, реализующие свои идеи в Татарстане и за его пределами.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится с 2005 года, организаторами являются Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук РТ и Министерство образования и науки РТ. За 19 лет проведения конкурса в фонд поступило более 29 тысяч заявок, более 2,5 тысячи заявителей стали победителями. Многие из них успешно работают в самых разных отраслях: от сельского хозяйства до медицины.



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