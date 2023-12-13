В Турции хотят пересмотреть формат «все включено»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В индустрии туризма в Турции задумались о пересмотре формата «все включено» (all inclusive) в отелях: турист будет самостоятельно выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить, сообщает ТАСС.



Саму устоявшуюся и популярную среди иностранцев систему сохранят. Бизнесмены мотивируют предстоящие изменения ростом расходов в непростой экономической ситуации в стране. Представители бизнеса считают, что в Турции необходимо создать новые виды услуг для туристов с ценовым преимуществом.

Предлагаемая модель, получившая условное название «плати столько, сколько используешь», прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive, которая станет частью системы. Такие туры ориентированы в основном на семейный отдых.

Такой туристический продукт не является массовым и не станет альтернативой уже устоявшейся системе, сообщили в Ассоциации турагентств Турции. По данным туроператоров, безалкогольные туры по «все включено» дешевле обычных на 7—10%.

Рассчитывает на отпуск зимой каждый четвертый россиянин — 25%. Проведут его дома 14% граждан, отправятся в поездку по России 5%, а на дачу собираются 3%.

Четверть россиян в зимний отпуск планируют путешествие за рубеж. Турция остается одним из самых привлекательных направлений. Также популярностью пользуются Кипр, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы.

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Маргарита Головатенко