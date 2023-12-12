На проведение и организацию казанского «КышДаКар-феста» потратят 6,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация и проведение зимнего фестиваля «КышДаКар-фест» в Казани подорожали, по сравнению с прошлым годом, в три раза. Об этом узнало «Реальное время», изучив данные опубликованного тендера.

В 2023 году фестиваль обойдется бюджету Казани в 6,6 млн рублей.

«КышДаКар-фест» организуют на двух площадках — в Саду им. Кирова и на улице Баумана. Торговые домики будут работать с 29 декабря по 8 января.

Одной из главных целей проведения фестиваля называется «повышение туристической привлекательности города и увеличение туристического потока», а также презентация и популяризация сферы общественного питания города, презентация национальных производителей и поддержка малого и среднего бизнеса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благодаря фестивалю власти намерены добиться продвижения национальной татарской кухни и продуктов фермерского производства национальной сувенирной продукции, а также сформировать благоприятный имидж Татарстана и Казани.

Исполнитель приступит к исполнению договора с выполнения подготовительных работ, в частности предоставит услуги продюсера и дизайнера, а также займется проведением рекламной компании. Также ему предстоит осуществить застройку площадки, заняться оформлением и декорированием. Также исполнитель обязуется найти фотографов, видеографов и администраторов фестиваля.

В прошлом году организация и проведение «КышДаКар-феста» в Казани обошлись в 2,2 миллиона рублей. Фестиваль прошел у центральной елки Казани, установленной у «Чаши» и на улице Баумана, возле Дома печати.

«КышДаКар-фест» проводится в Казани с декабря 2018 года. Тогда на него потратили 2,25 миллиона рублей.



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Илина Хакимова