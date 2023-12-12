Казанский «КышДаКар-фест» организуют на двух площадках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зимний фестиваль «КышДаКар-фест» под конец года организуют в Казани на двух площадках — в Саду им.Кирова и на улице Баумана. Торговые домики будут работать с 29 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба мэрии города.



Жители и гости Казани смогут купить на фестивале новогодние подарки и сувениры ручной работы. Также они могут попробовать татарский чай, глинтвейн и горячую выпечку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году организация и проведение зимнего фестиваля стоила бюджету Казани 2,2 млн рублей. Во время «КышДаКар-феста» предприниматели реализовали продукцию почти на 6 млн рублей.



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Айрат Назипов