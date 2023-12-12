Пользователи пожаловались на сбои в работе умных устройств «Яндекса»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В работе умных устройств «Яндекса» произошел сбой. Об этом массово сообщают пользователи в соцсетях компании.

Как уточняют комментаторы, у них не работают пульты, умные лампочки, а голосовой помощник «Алиса» не выполняет отданные ей команды.

— У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с управлением умными устройствами Яндекса. Наши разработчики уже занимаются поиском решения и постараются все исправить в ближайшее время, — сообщили в компании.

В конце ноября пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе мессенджера. На проблемы жаловались пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Донецка, Варшавы и Сеула.



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Айрат Назипов