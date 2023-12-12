Казанские медалисты международных олимпиад и их педагоги получат от 200 до 300 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани разработал порядок установления и выплаты премий победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам (педагогам), осуществлявшим их подготовку, в 2023 году. На эти цели из бюджета выделят 1,8 млн рублей, выяснило «Реальное время», изучив проект постановления.

Золотым медалистам готовы заплатить 300 тысяч рублей. На 50 тысяч меньше получат обладатели серебряной медали. Бронзовым призерам выделят 200 тысяч рублей.

На такие же суммы могут рассчитывать и их педагоги. Размер премии определяется по наивысшему результату обучающегося.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре власти Казани утвердили порядок предоставления выплаты учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиад школьников в 2023 году. Максимальный размер выплат составил 25 тысяч рублей.

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Айрат Назипов