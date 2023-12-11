В Татарстане установлен новый исторический максимум потребления электрической мощности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В понедельник, 11 декабря 2023 года, в Татарстане зафиксировали исторический максимум потребления электрической мощности. Показатель составил 5 102 МВт (+155 МВт), информирует системный оператор Единой энергетической системы.

Помимо Татарстана исторические максимумы обновились в энергосистемах Тюменской, Иркутской, Новосибирской областей, Тывы, Бурятии и Красноярского края.

Потребление электрической мощности в России (суммарно ЕЭС России и технологически изолированные энергосистемах) достигло 170 968 МВт, что на 5 024 МВт больше исторического максимума, зафиксированного в январе 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще в пятницу, 8 декабря, потребление электрической мощности в России обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт. Это произошло на фоне аномальных морозов в стране.

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Айрат Назипов