Самым популярным культурным учреждением, которое планируют посетить россияне в зимние каникулы, стал театр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году в преддверии зимних каникул россияне стали чаще приобретать билеты на концерты и шоу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Наибольшей популярностью у респондентов пользуются спектакли — билеты на них покупают чаще всего. В то же время общее количество приобретенных билетов упало на 19% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость посещения составляет 4,4 тысячи рублей (+10% к прошлому году).

На втором месте по популярности из развлечений в новогодние каникулы — цирки и парки аттракционов. Приобретали билеты в такие учреждения россияне почти с той же частотой, что и год назад. Средний чек на представления — 1,8 тысячи рублей (+13,5% к прошлому году). Также россиянам интересно наблюдение за животными — третью строчку рейтинга занимают дельфинарии, аквариумы и зоопарки. В среднем их посещение обойдется в 2,4 тысячи (-28%). Несмотря на снижение цен, респонденты стали ходить туда на 12% реже.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В топ-5 развлечений в новогодние каникулы вошли также концерты и шоу. Количество купленных на них билетов увеличилось аж на 24%, а цены стали доступнее: если год назад средний чек равнялся 1,4 тысячи, то сейчас — лишь 914 рублям. Общий средний чек на посещение культурных учреждений и мероприятий в ноябре составил 2,4 тысячи рублей. Это на 27% ниже прошлогоднего показателя.

Напомним, с наступлением осени жители Татарстана стали уделять фильмам и сериалам на 18% больше времени, чем летом. Смотреть видеоконтент на экранах телевизоров, мониторах компьютеров и ноутбуков опрошенные стали на 23% дольше.



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Галия Гарифуллина