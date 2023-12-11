Власти Казани рассказали, каким будет новое приложение для оплаты городских парковок

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В исполкоме столицы Татарстана рассказали о нововведениях, которые будут доступны горожанам при использовании нового мобильного приложения «Казанский паркинг», на разработку которого из бюджета города потратят 5 млн рублей.



— Новое мобильное приложение… позволит нам контролировать его работоспособность, вносить модернизации и развивать приложение, а значит, повысить эффективность работы городского парковочного пространства и улучшить пользовательский опыт, — сообщили «Реальному времени» в Управлении информационных технологий и связи Казани.

Власти напомнили, что старая версия приложения работает с 2015 года. Она не обновлялась и продолжает использовать устаревшее уязвимое API.

В новой версии мэрия обещает обновленный интерфейс, понятный водителям всех возрастных категорий, легкую регистрацию и авторизацию, а также возможность изменить номер автомобиля после оплаты до 24.00. В приложении появится возможность покупки абонемента и оплаты штрафов.

realnoevremya.ru (архив)

Производительность приложения повысят. В дальнейшем его продолжат совершенствовать. Оно будет собирать аналитические данные для дальнейшего анализа и городских метрик.

Приложение планируют выпустить до конца июня 2024 года. Пользователи смогут зайти в приложение с помощью номера телефона и СМС-кода, а также с использованием логина и пароля. Там же можно будет привязать банковские кары или удалить их.



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Маргарита Головатенко