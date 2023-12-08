На разработку мобильного приложения «Казанский паркинг» потратят 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из бюджета Казани намерены выделить 5 млн рублей на разработку мобильного приложения «Казанский паркинг». Его нужно создать до конца июня следующего года, выяснило «Реальное время».

Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Казани». С помощью приложения жители и гости города смогут легко находить и оплачивать парковочные зоны, получать информацию о состоянии зон и акциях, а также снизить время на поиск парковочных мест и ускорить процесс оплаты. Это повысит пропускную способность парковок, снизит вероятность образования очередей и привлечет новых пользователей, в том числе тех, кто ранее мог отказываться от использования платных парковок из-за неудобства, уверен заказчик.

Приложение должно быть доступно на платформах iOS и Android. Заказчик ждет от исполнителя удобного интерфейса, чтобы его могли понять водители всех возрастных категорий. Приложение должно поддерживать работу в реальном времени для предоставления актуальной информации о парковочных зонах и терминалах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Приложение должно предоставлять пользователю подробную информацию о конкретной парковочной зоне, включая географические координаты, описание, номер, тип, цены на парковку для разных типов транспорта. Также нужно предусмотреть фотографию зоны. Все данные необходимо предоставить в локализованной форме в зависимости от языковых настроек пользователя.

Пользователи смогут зайти в приложение с помощью номера телефона и СМС кода, а также с использованием логина и пароля. Там же можно будет привязать банковские кары или удалить их. Еще клиентам сервиса разрешат управлять уведомлениями.

Напомним, приложение «Казанский паркинг» уже существует. «Реальное время» обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии.

В октябре власти Казани предложили увеличить количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения с 8 986 до 9 271 места.

С 1 ноября на улице Лукина открылась муниципальная парковка. Она рассчитана на 181 автомобиль. Пространство обустроено в рамках строительства жилого комплекса — застройщик передал парковку в дар городу.

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Айрат Назипов