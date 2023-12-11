Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, татарстанцам необходимо не менее 4,8 лет

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан оказался на 24-м месте в рейтинге российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на проведенное исследование.

Так, татарстанской семье предстоит копить на первоначальный взнос по ипотеке не менее 4,8 года.

Уточняется, что при расчетах предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих граждан с медианной зарплатой и одного ребенка, будет ежемесячно откладывать 50% от свободных доходов на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой 60-метровой квартиры.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При этом доля семей в Татарстане, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, составляет 19,6%.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь накопить такую крупную сумму можно за 2,3 года. На втором месте Магаданская область (2,5 года), замыкает топ-3 Ненецкий автономный округ (2,6 года).

Дольше всего на первоначальный взнос по ипотеке приходится копить семьям из Ингушетии и Чечни (по 13,4 года) и Кабардино-Балкарии (14,7 года).

В среднем, в большинстве российских регионов семье для первоначального взноса по ипотеке необходимо копить около 6 лет.

Татарстан занял 40-е место в рейтинге регионов России по ипотечным платежам, демонстрирующем их влияние на семейные бюджеты. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в республике составило 50,5%.

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Илина Хакимова