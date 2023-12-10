«Рубин» объявил состав на последний матч 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» определился со стартовым составом на матч 18-го тура РПЛ. Сегодня в 19.45 клуб из столицы Татарстана проведет последнюю игру года в Калининграде против «Балтики».

На поле с первых минут выйдут: Юрий Дюпин (в), Дмитрий Кабутов, Александр Мартынович (к), Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Никола Чумич, Валентин Вада, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку.

Запасные: Егор Шамов (в), Никита Янович, Рустамжон Ашурматов, Урош Дрезгич, Илья Рожков, Марат Апшаев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов, Джоэль Фамейе.

После 17 туров подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место. В активе у казанцев — 25 баллов. «Балтика» находится в подвале турнирной таблице. Команда из Калининграда набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.

Следующий матч казанская команда сыграет уже 2 марта 2024 года. «Рубин» отправится на выезд в Краснодар.

В предыдущей встрече казанцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:0. На 25‑й минуте гол с передачи Дмитрия Скопинцева забил Константин Тюкавин.

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Айрат Назипов