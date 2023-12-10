Кабмин Татарстана выделит на услуги по организации мероприятий почти 4,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кабинет министров Татарстана планирует направить почти 4,3 млн рублей на оказание услуг по организации и обслуживанию приемов и других мероприятий. Их нужно проводить на протяжении всего 2024-года, изучило тендер «Реальное время».

Преимущественно подрядчик будет оказывать услуги, которые связаны с питанием. Он должен обеспечить качество и безопасность пищевых продуктов. Подавать гостям на стол нужно холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, напитки и десерты.

Проводить мероприятия нужно по заявке заказчика. Их необходимо организовывать либо в здании кабмина, либо в другом помещении исполнителя, но только в черте города.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подрядчик должен предоставить банкетный и VIP-зал, а территория должна быть оснащена стоянкой на 50 мест.

Напомним, Министерство торговли и промышленности Татарстана планирует выделить 30 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению официальных мероприятий для своих нужд. Проводить их нужно на территории 53 государств.



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Айрат Назипов