На пожаре в квартире в центре Казани погиб мужчина

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

В квартире дома по улице Спартаковской, 35 в Казани загорелась квартира. В результате пожара погиб мужчина, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 10.20. Спустя 32 минуты пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.

— По прибытии пожарных подразделений горит квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома, на тушение пожара поданы 2 ствола, самостоятельно эвакуировались 7 человек, в том числе 1 ребенок, — сообщили в пресс-службе.

realnoevremya.ru (архив)

По данным ГИБДД Казани, предположительно, произошел взрыв бытового газа. На месте работают наряды ДПС, МЧС и специальные службы. Организовано временное ограничение движения по улице Спартаковской, от улицы Хади Такташ до улицы Миннуллина.

UPD: В МЧС России заявили, что взрыва газа в доме по улице Спартаковской, 35 в Казани не было. Характерный звук очевидцы услышали, потому что из-за высокой температуры лопнуло окно.

В ноябре смертельный пожар произошел в однокомнатной квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома по улице Чуйкова, 39 в Казани. В результате него погиб 37-летний мужчина. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении: мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару.



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Айрат Назипов