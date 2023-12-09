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Врачам могут повысить выплаты за выявление онкозаболеваний

08:57, 09.12.2023 3
Врачам могут повысить выплаты за выявление онкозаболеваний
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России врачам могут повысить выплаты за выявление онкологических заболеваний, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Президент поручил повысить эффективность мер по стимулированию медработников к проведению онкоскрининга пациентов, включая увеличение выплат работникам за выявление таких заболеваний.

В настоящее время за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, предусмотрена выплата. Врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, получает 500 рублей. 250 рублей получает медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога, еще 250 рублей — медработник, вовремя установивший диспансерное наблюдение.

Доклад по этой теме представят президенту до 20 февраля 2024 года.

Смертность от онкологических заболеваний в России за последние 4 года снизилась на 5,6%. Ежегодно в России выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний, уточнил министр. Всего на диспансерном наблюдении находятся около 4 млн россиян.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    Такое большое количество заболевших.
    ....Может надо искать причину заболевания онкологией? И направить ресурсы на выявление причины......?
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  • Анонимно 09 дек
    Причину? Причина в большинстве случаев, наверное, питание и экология, нестабильность в государстве (нервозность населения)+климат. Питание от низкого уровня жизни и грамотности. Не хотят они с этим побороться....
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  • Анонимно 09 дек
    вот как это понять?доплаты за что?......
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