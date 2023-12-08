В канун Нового года и по случаю Декады инвалидов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

С 1 по 10 декабря в России проходит декада, приуроченная к Международному дню инвалидов. На «ТАИФ-НК» уже давно стало традицией в эти дни и в преддверии Нового года посещать коллег, находящихся на заслуженном отдыхе.

— Огромное спасибо за то, что нас не забываете! — высказалась Гульчира Валиуллина, до пенсии работавшая аппаратчиком очистки сточных вод. — Подарок такой чудесный, такой большой! Я даже не могу его поднять!

— Когда по болезни пришлось прервать трудовую деятельность, все спрашивали: «А где у нас бабушка-цветочница?» Меня так называли потому, что я в том числе цветами занималась, сажала их, — поделилась воспоминаниями работавшая уборщиком производственных и служебных помещений Фирдаус Фазлыева.

предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

Всего председатель Совета трудового коллектива Ольга Никитина навестила на дому около 50 ветеранов производства и всем вручила предновогодние продуктовые наборы.