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Жители Татарстана скупают теплые вещи из-за аномальных морозов

22:58, 07.12.2023
Жители Татарстана скупают теплые вещи из-за аномальных морозов
Фото: скриншот realnoevremya.ru/«ГТРК Татарстан»

Жители Татарстана скупают теплые вещи в связи с аномальными для декабря холодами, сообщает «ГТРК Татарстан».

По данным маркетплейсов, в республике выросли продажи термобелья (+2%), варежек (5%), термокружек и термосов (+10%).

Коммунальные службы тоже готовятся к морозам. В случае нестандартных ситуаций они готовы оперативно подать тепло в жилые дома. В Казани провели испытание передвижных котельных, которые могут быстро перемещаться по республике и подключаться к теплосетям. Такие котельные можно подключить за пару часов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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