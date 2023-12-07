Жители Татарстана скупают теплые вещи из-за аномальных морозов
Жители Татарстана скупают теплые вещи в связи с аномальными для декабря холодами, сообщает «ГТРК Татарстан».
По данным маркетплейсов, в республике выросли продажи термобелья (+2%), варежек (5%), термокружек и термосов (+10%).
Коммунальные службы тоже готовятся к морозам. В случае нестандартных ситуаций они готовы оперативно подать тепло в жилые дома. В Казани провели испытание передвижных котельных, которые могут быстро перемещаться по республике и подключаться к теплосетям. Такие котельные можно подключить за пару часов.
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