В строительство канализации для микрорайона «Салават купере» вложат 724,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для микрорайона «Салават купере» в Казани выделят 724,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Средства выделяются на шестой этап постройки сетей хозяйственно-бытовой канализации. Будет начата вторая очередь строительства биологических очистных сооружений (БОС) в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана с доведением производительности до 32 тыс. куб. м. в сутки.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Заявки на участие в тендере принимаются до 15 декабря, подрядчика определят 19 декабря.

Рассчитывается, что завершат работы и введут объект в эксплуатацию до 1 декабря 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщало «Реальное время» в начале ноября, новые очистные сооружения в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана построят до конца следующего года рядом с уже существующими. В новый этап работ вложат 787,3 млн рублей. Новые сооружения обеспечат работу канализации присоединенного к этим объектам еще 5 лет назад микрорайона «Салават купере». Таким образом, начатый в 2019 году проект реновации очистной инфраструктуры должен подойти к логическому завершению, увеличив мощности обработки стоков с 8 до 32 тысяч кубометров.

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Маргарита Головатенко