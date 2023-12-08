Аналитики назвали исторические книги, которые россияне покупают чаще всего
На Международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction №25 в Москве главному павильону «Читай-города» была задана тема «История». Аналитики книжной сети составили рейтинг произведений, которые посетители покупали чаще всего.
В пятерку самых популярных вошли следующие книги:
- «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами» Франсиско У. Майнеке;
- «Врачи из ада. Ужасающий рассказ о нацистских экспериментах над людьми»;
- «Краткая история Японии»;
- «Революция» Артура Переса-Реверте;
- «Старшая Эдда. Скандинавский эпос».
В топ-100 вошли и другие книги об истории Германии в годы Второй мировой, такие как «Мобилизованная нация», «История Третьего рейха», «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистcкое прошлое». Востребованы были сочинения об истории Израиля, Индии, Франции, Англии и Германии, но наибольший интерес вызывало прошлое России. Активно приобретали книги по теме фольклора — «Мифы народов Поволжья», «Карело-финские мифы. От Калевалы и птицы-демиурга до чуди и саамов», «Мифы северных народов России».
Привлек внимание посетителей ярмарки жанр биографии. Бестселлерами стали книги «Судьба протягивает руку» Владимира Меньшова, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи и «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе. Также популярностью пользовались истории музыкальных групп и модных домов. Самым продаваемым комиксом на историческую тематику аналитики назвали «Sapiens. Графическая история Ч.1. Рождение человечества», автором которого является Юваль Ной Харари.
Напомним, недавно сеть книжных магазинов «Читай-город» рассказала, что читали россияне в этом году, какие появились тренды и антитренды.
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