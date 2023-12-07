Сенат США заблокировал голосование по проекту помощи Украине

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США. Как сообщает The Hill, республиканцы не стали обсуждать этот вопрос.

Для вынесения законопроекта на голосование требовалось 60 голосов. Сенаторам удалось набрать только 49 голосов.

Из указанной суммы $61 млрд планировались выделить на помощь Украине.

скриншот realnoevremya.ru из видео The White House/YouTube.com

Именно такую сумму президент США Джо Байден просил у Конгресса для помощи киевскому режиму. Деньги предназначены на один год. Помимо Украины, американский президент просил финансово помочь Израилю и Тайваню. Оставшуюся сумму планировалось отправить на охрану границ.

На этой неделе глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила об отсутствии «волшебного горшочка с финансами» для Украины. По ее мнению, бездействие Конгресса может поставить ВСУ «под угрозу на поле боя».

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Айрат Назипов