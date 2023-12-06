Татарстан вошел в четверку российских регионов, где чаще всего заказывают товары по акции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в первую четверку российских регионов, в которых чаще всего заказывают товары по акции. Республика оказалась на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщают аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

На 5—7-м местах год назад были Воронежская, Свердловская и Самарская области, а теперь в лидеры выбился Краснодарский край, который занял сразу 5-е место и вытеснил Самарскую область из семерки.

В топ-10 категорий, товары из которых часто заказывают по акции в 2023 году, вошли:

газированные напитки и вода;

фрукты и ягоды;

овощи, грибы и зелень;

молоко;

колбасные изделия;

растительное масло и макароны;

детское питание;

крупы, мука, сахар и соль;

замороженные продукты;

молочные и творожные продукты.

По сравнению с прошлым годом изменились и сами товары в топе, и частота их заказов в рамках акций. Например, газировку в 2023 году заказывали в 2 раза (на 120%) чаще, чем год назад, фрукты и ягоды — на 64%, а овощи и грибы — на 85% чаще. Молоко в прошлом году было на первом месте, а сейчас немного уступило позиции. Молочные и творожные продукты за год ушли с 5-го места на 10-е. Детское питание, масло и макароны год назад не вошли в число наиболее популярных акционных товаров, а сейчас занимают 6-е и 7-е места.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время заметно меньше стали покупать по акциям бытовую химию и соки с нектарами — они потеряли свои места в десятке.

В течение года популярность различных категорий акционных товаров меняется. Например, консервация большую часть года даже не входит в топ-10, но в холодные месяцы — с октября по февраль — ее заказывают активнее обычного. Пик популярности консервации приходится на декабрь, когда ее заказывают примерно в 3 раза чаще, чем в октябре, ноябре, январе и феврале.

Соки и нектары были в числе самых популярных акционных категорий полгода — с мая по сентябрь и в декабре, когда их заказали больше, чем в другие месяцы. Газированные напитки и воду больше всего заказывали по акции в апреле, мае и декабре, фрукты и ягоды — в июле и августе, овощи, грибы и зелень — с марта по июнь.

Колбасные изделия и деликатесы пользовались повышенным спросом с июля по сентябрь. Больше всего растительного масла и макаронных изделий пользователи сервиса получили от курьеров в августе и сентябре. Молочные и творожные продукты выпадали из десятки только один раз — в июне, а максимальное их количество было доставлено заказчикам в марте и сентябре.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ряде регионов десятки наиболее популярных категорий могут заметно различаться. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в южных регионах молочные и творожные продукты оказались на 5—7-м местах, а в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке они пользуются меньшей популярностью и часто даже не входят в топ-10.

На акции, в рамках которых можно получить скидки на соки и нектары, часто обращают внимание жители Дальнего Востока, Поволжья, Центральной России и отдельных регионов Сибири.

На юге, Дальнем Востоке и в Сибири больше любят заказывать со скидкой консервы. Овощи, грибы и зелень относительно редко заказывают во время акций на Урале, в Поволжье и отдельных регионах юга России. В некоторых регионах в топ-10 вошли категории, товары из которых в остальных местах заказывают по акциям не так часто. В Новосибирской области это бытовая химия, в Свердловской — птица, а в Приморье — шоколад и конфеты.

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