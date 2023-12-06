Сегодня в Казани туман и до -19 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 6 декабря, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Местами возможен туман, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -12 до -14 градусов. К вечеру в городе похолодает до -17..19°С. В целом по Татарстану прогнозируется от -10 до -15°С, к вечеру — до -20°С.

Также в Казани ожидается северо-западный ветер порывами 4—9 м/с. На дорогах возможна гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.



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Татьяна Демина