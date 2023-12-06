Большинству казанцев нужен дополнительный отдых после больничного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего жителям Казани нужно два-три дня дополнительного отдыха, чтобы восстановиться после болезни. Об этом говорится в результатах опроса группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

В 2023 году почти половина казанцев — 48% — во время болезни были вынуждены приходить на работу как минимум до пяти раз. С такой проблемой чаще остальных сталкивались сотрудники сфер продаж (67%), образования (56%) и юриспруденции (25%). По мнению 48% опрошенных, даже больничный не помогает полноценно восстановиться после болезни — мешает сильное беспокойство о рабочих задачах.

Заявили, что нуждаются в дополнительном отдыхе, для того чтобы оправиться от заболевания, 88% участников исследования. От двух до трех дней нужно 40% горожан, от трех до пяти — 30%. Неделя для того, чтобы прийти в себя после болезни, требуется 20% респондентов. Идея задержаться дома на такой срок, как правило, нравится сотрудникам, которые перенесли COVID-19 и постковидные расстройства (84%), воспаление легких (79%), а также грипп (59%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Желание иметь больше времени для восстановления опрошенные объясняли тем, что им тяжело справляться с большим количеством задач сразу после возвращения в офис (74%). Также респондентам непросто концентрироваться (40%), хочется снизить темп работы (28%) и подольше не встречаться с коллегами (9%). Еще 6% участников исследования мешает сильное утомление.

Напомним, заявили, что некоторые сотрудники в их компаниях трудятся сверх нормы, 60% работодателей в России. Отрицают факт переработки сотрудников 34% предприятий и организаций. Не владеют такой информацией 6% опрошенных.

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Галия Гарифуллина