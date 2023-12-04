Исполком Нижнекамска незаконно зарегистрировал права на 63 га земель лесного фонда
Прокуратура Нижнекамска добилась возвращения государству земель лесного фонда, незаконно зарегистрированных исполкомом города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что исполком незаконно зарегистрировал право собственности на земельные участки лесного фонда общей площадью 63 га. По закону земли лесного фонда находятся в федеральной собственности.
11 мая 2023 года Нижнекамский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к исполкому о признании решений местных властей незаконными, результатов межевания недействительными и прекращении права собственности на спорные земельные участки. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчиков — без удовлетворения.
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