За десять месяцев индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года индекс промышленного производства в Татарстане вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Такие данные опубликовал Татарстанстат.



Показатель за девять месяцев вырос в годовом выражении в обрабатывающем производстве (+5,1%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+4,6%), а также в сырьевом секторе (+0,1%). Снизился он в энергетическом секторе — на 0,1%.



Выросли в Татарстане за январь — октябрь объемы генерации электроэнергии — на 3,4% по сравнению с январем — октябрем 2022 года. Снизилась на 2,2% за этот период выработка пара и горячей воды.

Наибольший рост за десять месяцев 2023 года показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий (+43,6%) и электрооборудования (+38,4%), а также ремонтом и монтажом оборудования (+28,8%). Производство мебели по сравнению с январем — октябрем 2022 года увеличилось на 25,6%, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 19,5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снизились в январе — октябре 2023 года в Татарстане объемы выпуска бумаги и изделий из нее, а также обработки древесины и производство изделий из дерева — на 15%. Упало также производство прочих транспортных средств и оборудования — на 4,6%.

Напомним, по итогам января — сентября 2023 года индекс промышленного производства в Татарстане вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%. Заметнее всего рост за этот период продемонстрировали отрасли, связанные с производством компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий, — на 49,8%.



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Татьяна Демина