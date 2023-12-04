Азиз Замалиев: Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта
2—3 декабря на площадке Многопрофильного лицея №18 г. Зеленодольска прошли соревнования Phygital Zelenodolsk*. Турнир был организован Федерацией фиджитал-спорта Республики Татарстан совместно с министерством цифровизации РТ и ИТ-парком.
180 участников в возрасте от 12 до 18 лет в течение двух дней показали себя в 6 дисциплинах:
- Фиджитал-футбол: мини-футбол и FIFA 24
- Фиджитал-баскетбол: баскетбол 3×3 и NBA
- Фиджитал-стратегия: лазертаг и Dota2
- Фиджитал-единоборства: корэш и Mortal Kombat 1
- Ритм-симулятор: Just Dance
На площадке были организованы зоны дополнительной активности: сборка и гонка дронов, создание 2D- и 3D-игр, полеты на квадрокоптере, зона Free play**, Джаст Дэнс, робособака, VR-очки***, лего-стол, 10D-кинотеатр, аэрохоккей, пинг-понг, робототехника, искусственный интеллект, раскраска, изготовление значков и так далее.
Торжественно открыли соревнования почетные гости — заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.
— Наша совместная работа уже принесла ощутимый результат: фиджитал-спорт получил широкое распространение по всему Татарстану, наши турниры привлекают внимание все большего количества спортсменов и зрителей. Формат объединения классических и цифровых видов спорта отвечает запросам подрастающего поколения. Проведение же самих «Игр будущего» в Казани в 2024 году привлечет внимание всего мира к России. И именно наша страна будет формировать стандарты развития фиджитал-спорта, — прокомментировал вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.
Справка
* — Фиджитал Зеленодольск
** — свободные игры (пер. с англ.)
*** — очки с дополненной реальностью
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