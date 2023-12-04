Азиз Замалиев: Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РФСОО «Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан

2—3 декабря на площадке Многопрофильного лицея №18 г. Зеленодольска прошли соревнования Phygital Zelenodolsk*. Турнир был организован Федерацией фиджитал-спорта Республики Татарстан совместно с министерством цифровизации РТ и ИТ-парком.

180 участников в возрасте от 12 до 18 лет в течение двух дней показали себя в 6 дисциплинах:

Фиджитал-футбол: мини-футбол и FIFA 24

Фиджитал-баскетбол: баскетбол 3×3 и NBA

Фиджитал-стратегия: лазертаг и Dota2

Фиджитал-единоборства: корэш и Mortal Kombat 1

Ритм-симулятор: Just Dance

На площадке были организованы зоны дополнительной активности: сборка и гонка дронов, создание 2D- и 3D-игр, полеты на квадрокоптере, зона Free play**, Джаст Дэнс, робособака, VR-очки***, лего-стол, 10D-кинотеатр, аэрохоккей, пинг-понг, робототехника, искусственный интеллект, раскраска, изготовление значков и так далее.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО «Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан»

Торжественно открыли соревнования почетные гости — заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

— Наша совместная работа уже принесла ощутимый результат: фиджитал-спорт получил широкое распространение по всему Татарстану, наши турниры привлекают внимание все большего количества спортсменов и зрителей. Формат объединения классических и цифровых видов спорта отвечает запросам подрастающего поколения. Проведение же самих «Игр будущего» в Казани в 2024 году привлечет внимание всего мира к России. И именно наша страна будет формировать стандарты развития фиджитал-спорта, — прокомментировал вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.