Компания FLAMAX получила благодарность Федерации волейбола Республики Татарстан
1 декабря в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла торжественная церемония в честь 5-летия Школьной волейбольной лиги. Генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин получил благодарность из рук президента Федерации волейбола РТ, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина за большой вклад в развитие массового турнира.
Компания FLAMAX поддерживает ШВЛ уже 3 года, 2 из них — в статусе официального партнера. За это время региональный спортивный проект, не имевший до того аналогов в России, вырос и заиграл новыми красками. С 2018 по 2023 годы количество участников увеличилось в 4 раза, а число проведенных игр в сезоне 22/23 перевалило за отметку в 9 тысяч.
О том, почему FLAMAX решил присоединиться к группе компаний-партнеров ШВЛ, рассказывает генеральный директор Фиргат Зиганшин:
— ШВЛ — это не про высокие результаты любой ценой. Это про школьников, для которых участие в обычном районном турнире может открыть новые возможности. Даже если никто из участников потом не станет профессиональным спортсменом, волейбол прочно войдет в их жизнь! Важно, что для самих ребят участие абсолютно бесплатное, не требуется вложений со стороны родителей.
Принцип равных возможностей и честной игры заложены в «матрицу» турнира. Потому соревнования не превращаются в ярмарку тщеславия для руководителей различного уровня.
— Мне очень нравится, как турнир развивается и растет, — подчеркнул Фиргат Зиганшин. — В этом большая заслуга президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина и вице-президента Олега Брызгалова. За 5 лет они создали массовый спортивный проект, который обязательно войдет в историю. А нам приятно быть частью этой истории!
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