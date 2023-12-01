На службу по контракту в ВС России с начала года приняли более 452 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru

На военную службу в России с начала года приняли более 452 тысяч военных, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.



— По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек, — приводит его слова RT.



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Маргарита Головатенко