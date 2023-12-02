Для уверенности в будущем казанцам нужно 2,1 кг золота в год

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для того чтобы не тревожиться о завтрашнем дне, жителям столицы Татарстана требуется примерно 42 золотых слитка по 50 граммов. Такие данные получили эксперты СК «Росгосстрах» и аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.

Этот индикатор рассчитывался как общая стоимость благ, необходимых для спокойной жизни, переведенная в золотые слитки. Эталоном был выбран слиток весом 50 грамм. Его цена по состоянию на 27 ноября равнялась 304 209 рублям.

Самым важным фактором комфортной жизни для казанцев оказалась качественная медицина (66% ответов). Годовой полис добровольного медицинского страхования в России можно купить в среднем за 40,3 тысячи рублей, или 0,13 золотого слитка в год.

Вторую строчку рейтинга заняло наличие денежных накоплений (65%). Хотели бы иметь сбережения в размере от одного до трех млн рублей 29% горожан, от трех по пяти миллионов — 23%. В среднем финансовая подушки безопасности должна составлять, по мнению казанцев, три млн рублей, или 9,8 золотого слитка в год.

Также респондентам важен стабильный заработок (65%). От 100 000 до 300 000 рублей нужно для того, чтобы не тревожиться о будущем, 29% опрошенных, от 300 000 до 500 000 рублей — 23% казанцев. Средняя сумма желанного ежемесячного дохода составила 300 000 рублей, или 0,9 золотого слитка в месяц. В год это 10,8 слитка.

Коме того, участникам исследования важна возможность получить качественное образование. Цена обучения в казанском университете составляет в среднем 162 696 рублей в год. Соответственно, учеба на протяжении пяти лет обойдется в 813 480 рублей, что эквивалентно 2,5 слитка.

Замыкает топ самых важных для уверенности в завтрашнем дне факторов наличие собственного жилья (59%). Средняя стоимость квартиры площадью 50 м² равна 6 549 100 рублей, что в переводе на золото составляет 21,5 золотого слитка.

Напомним, жителям России для того, чтобы не испытывать тревог о завтрашнем дне, нужно около 32 золотых слитков по 50 граммов. Самым важным фактором, влияющим на уверенность и спокойствие россиян, оказалась качественная медицина (66% ответов).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина