Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР) в организации. Такое решение приняли на заседании совета

В BWF связали это решение с включением в юрисдикцию НФБР федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению организации, Россия нарушила правила.

При этом российским спортсменам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как говорил «Реальному времени» в мае прошлого года председатель Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов, российский бадминтон меньше всего пострадает от санкций, поскольку это игра, ориентированная на спортсменов из Азии.

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Айрат Назипов